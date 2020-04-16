العراق يعلن انخفاض الاصابات بفيروس كورونا ويسجل ١٩ حالة خلال ٢٤ ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

واكدت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… على الجميع بالالتزام بقراراتها خصوصا حظر التجوال منعا من انتشار المرض.

و تشكر وزارة الصحة والبيئة بقية الوزارات والجهات الداعمة لجهودها في مكافحة هذه الجائحة ، وتشكر ايضا وزارة الصحة والبيئة منظمة الصحة العالمية على دعمها المتواصل في كافة المجالات

وبينت الوزارة انه تم فحص (٣١٢٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة خلال ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (٤٩٢٦٠) نموذج.

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٦

بغداد/ الكرخ ١

السليمانية ٣

البصرة ١

كربلاء ١

ميسان ٤

المثنى ١

نينوى ١

واسط ١

– سُجلت حالة واحدة في بغداد/ الرصافة

– الشفاء: ٤٤ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة ٢

بغداد/ الكرخ ٢

السليمانية ١

اربيل ٢٨

كربلاء ٤

البصرة ٦

كركوك ١

مجموع الإصابات : ١٤٣٤

مجموع الوفيات: ٨٠

مجموع حالات الشفاء: ٨٥٦