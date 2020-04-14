العراق يعلن المباشرة بتطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا ويحرز تقدما

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة العراقية المباشرة بتطبيق البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى فيروس كورونا بتقنية نقل البلازما.

وقال بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة)…. اليوم أنه “بناء على توجيه وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي بوضع بروتوكول علاجي لاستخدام البلازما في علاج مرضى كورونا فايروس وبعد التجارب التي أجريت في امريكا والصين وإيران وإقرار هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بإمكانية إعطاء نتائج ايجابية للحالات الشديدة والمهددة للحياة، باشر المركز الوطني لنقل الدم وقسم خدمات نقل الدم التابع لدائرة الأمور الفنية بوزارة الصحة بأخذ بلازما الدم من مريضين متعافيين من هذا الفايروس بشكل طوعي”.

وأكد الوكيل الإداري لوزارة الصحة والبيئة ومدير عام دائرة الأمور الفنية هاني موسى بدر العقابي، إن “الوزارة ولأول مره في العراق ستقوم بتطبيق البروتوكول والتقنية التي أثبتت نجاحها في عدد من الدول المتقدمة وبموافقة اللجنة الاستشارية لإمراض الدم في الوزارة ووفقاً لمعايير اختيار المتبرعين ضمن شروط خاصة وضعتها منظمة الصحة العالمية منها ان يكون المتبرع بالبلازما مصاب بفايروس كورونا ومشخص بصورة مؤكدة وشفي من الإصابة بنتائج فحص PCR لمرتين متتاليتين وليس لديه إعراض طيلة 14 يوم ولغاية 28 يوم وبعد إجراء فحوصات متعددة في مختبراتنا المركزية المعتمدة وبشكل طوعي”.

وأشار العقابي إلى أن “وزارة الصحة والبيئة لديها كافة الإمكانيات من مختبرات ومصارف نقل الدم واجهزة وكوادر متدربة لهذا الغرض تمكنها من المباشرة واعتماد هذه الطريقة اذا اثبتت نجاحها خلال تطبيقها على احد الحالات الشديدة والوافدة في مستشفى الفرات ومستشفى ابن الخطيب بعد موافقة المرضى وذويهم وسيتم تطبيقها في بغداد وعموم المحافظات حال نجاحها”.

من جانبهم اكد المتبرعيين المتشافيين من هذا الفايروس وهما اب يبلغ من العمر خمسين عاماً وشاب في مقتبل العمر ملامس له انهم سعيدون بالتبرع الطوعي لإنقاذ حياة المرضى”، مشيدين بنفس الوقت بـ”الجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية والصحية والعناية الفائقة التي تلقوها خلال فترة الاستضافة في مستشفى ابن الخطيب المتخصص لعلاج مرضى فايروس كورونا”. (النهاية)