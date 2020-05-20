العراق يعلن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن جهاز المخابرات الوطني، أعلن، الأربعاء، اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

ولم تذكر الوكالة أو الحكومة العراقية، أي تفاصيل عن عملية الاعتقال وملابساتها، حتى الآن.

كان تنظيم الدولة الإسلامية داعش، اعترف، في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر، وذلك في تسجيل صوتي على لسان المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية نشرها الجناح الإعلامي للتنظيم.

وبحسب التسجيل الصوتي، فإن شخص سعودي يكنى بـ”أبو إبراهيم الهاشمي القرشي”، سيحل محل البغدادي في قيادة التنظيم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، مقتل أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في شمال سوريا، في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019.