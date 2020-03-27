العراق يعلن اربع وفيات جديدة بكورونا و76 إصابة

(المستقلة)….شخصت وزارة الصحة العراقية، حالات وفيات وإصابات جديدة.

وذكر بيان للوزارة، إن الإصابات الجديدة توزعت على:

– بغداد الرصافة: ٩

– بغداد مدينة الطب: ٢

– بغداد الكرخ: ٣

– البصرة: ٣٦

– كركوك: ١

– النجف: ١٨

– السليمانية: ١

– ذي قار: ١

– بابل: ١

– صلاح الدين: ١

– أربيل: ٣

كما اضافت انه تم تسجيل ٤ وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتان في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل)

وسجلت الوزارة ايضا 17 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:-

– بغداد الرصافة: ٤

– السليمانية: ١٢

– الديوانية: ١

وبذلك ترتفع حصيلة إصابات العراق الكلية الى 458، بينها 40 حالة وفاة، و122 حالة شفاء.( النهاية)