العراق يعلن اربع وفيات جديدة بكورونا و76 إصابة
(المستقلة)….شخصت وزارة الصحة العراقية، حالات وفيات وإصابات جديدة.
وذكر بيان للوزارة، إن الإصابات الجديدة توزعت على:
– بغداد الرصافة: ٩
– بغداد مدينة الطب: ٢
– بغداد الكرخ: ٣
– البصرة: ٣٦
– كركوك: ١
– النجف: ١٨
– السليمانية: ١
– ذي قار: ١
– بابل: ١
– صلاح الدين: ١
– أربيل: ٣
كما اضافت انه تم تسجيل ٤ وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتان في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل)
وسجلت الوزارة ايضا 17 حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:-
– بغداد الرصافة: ٤
– السليمانية: ١٢
– الديوانية: ١
وبذلك ترتفع حصيلة إصابات العراق الكلية الى 458، بينها 40 حالة وفاة، و122 حالة شفاء.( النهاية)
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