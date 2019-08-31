العراق يطرح مناقصة عالمية لشراء 30 ألف طن من الأرز

(المستقلة)..قال متعاملون أوروبيون، امس الجمعة، إن العراق طرح مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز.

وأوضحوا أن موعد إغلاق المناقصة هو الخامس من سبتمبر/ أيلول، ويجب أن تظل العروض سارية حتى الخامس عشر منه. وفقا لـ “رويترز”.

وكانت أحدث شحنة أرز يشتريها العراق بحجم 60 ألف طن من الولايات المتحدة في 17 يوليو/ تموز.

وأجبر الجفاف وتناقص تدفقات الأنهار العراق على حظر زراعة الأرز وسائر المحاصيل الصيفية كثيفة الاستهلاك للمياه، حيث أعلنت وزارة الزراعة العراقية في سبتمبر/أيلول الماضي، تخفيض إجمالي المساحة المروية المقرر زراعتها في موسم 2018-2019 في خضم نقص المياه.

المصدر: سبوتنيك