العراق يضخ 250 الف برميل نفط للأردن بحلول ديسمبر المقبل

المستقلة …. اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة الزواتي ان واردات الأردن من النفط العراقي خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت حوالي 253 الف برميل أي بمعدل يومي يصل الى 8560 برميل من النفط.

حيث يطبق العراق والأردن اتفاقية التعاون بينهما الموقعة في فبراير العام الماضي 2019 لنقل الخام العراقي الى الأردن.

وذكرت زواتي ان ازمة فيروس كورونا التي ضربت العالم أجمع جعلت عملية تفريغ الصهاريج العراقية الى الصهاريج الأردنية تتم في منطقة تبادل مخصصة لذلك في المنطقة الحرة بين البلدين، حيث شارك اكثر من 850 صهريج بعملية النقل فقط في شهر ايلول الماضي من العام الحالي.

ووفق الوزيرة زواتي بلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ نهاية أغسطس /آب 2019 ولغاية نهاية سبتمبر 2020 حوالي 2.958 مليون برميل وبمعدل يومي 7545 برميلا نقلت بواسطة 11152 صهريجا عراقيا وأردنيا محملة من موقع محطة الصينية / بيجي إلى موقع المصفاة بالزرقاء.