العراق يسجل 96 حالة وفاة و 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا
(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق خلال 24 ساعة ، مسجلة 96 حالة وفاة و2140 اصابة جديدة فيروس كورونا .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 )
-واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2140) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 224
بغداد / الكرخ 193
مدينة الطب 157
النجف الأشرف 108
السليمانية 289
أربيل 56
دهوك 3
كربلاء 65
كركوك 29
ديالى 103
واسط 76
بابل 104
البصرة 221
ميسان 105
الديوانية 86
ذي قار 282
الأنبار 15
نينوى 9
صلاح الدين 4
المثنى 11
– الشفاء: 1184 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 79
بغداد الكرخ 280
مدينة الطب 31
النجف 37
السليمانية 12
أربيل 22
كركوك 18
كربلاء 44
ديالى 98
واسط 184
البصرة 101
ميسان 73
بابل 62
ذي قار 110
الديوانية 14
الأنبار 13
نينوى 2
صلاح الدين 4
– الوفيات 96 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 7
السليمانية 17
اربيل 1
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 3
واسط 1
البصرة 8
ميسان 5
الديوانية 4
ذي قار 16
الأنبار 1
نينوى 1
مجموع الأصابات : 45402
مجموع حالات الشفاء : 21122
الراقدين الكلي: 22524
الراقدين في العناية المركزة: 324
مجموع الوفيات: 1756
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