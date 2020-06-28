العراق يسجل 96 حالة وفاة و 2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق خلال 24 ساعة ، مسجلة 96 حالة وفاة و2140 اصابة جديدة فيروس كورونا .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948 )

-واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2140) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 224

بغداد / الكرخ 193

مدينة الطب 157

النجف الأشرف 108

السليمانية 289

أربيل 56

دهوك 3

كربلاء 65

كركوك 29

ديالى 103

واسط 76

بابل 104

البصرة 221

ميسان 105

الديوانية 86

ذي قار 282

الأنبار 15

نينوى 9

صلاح الدين 4

المثنى 11