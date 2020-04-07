العراق يسجل 91 إصابة جديدة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا
( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء انه ” لغاية أعلان هذا الموقف، تم فحص 26331 ( ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان.
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (91) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 13
بغداد / الكرخ 1
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 44
السليمانية 3
أربيل 5
دهوك 3
ديالى 1
واسط 1
ذي قار 5
البصرة 6
المثنى 2
الوفيات : حالة واحدة في مدينة الطب
الشفاء: 29 حالة، وكما يلي
السليمانية 16
اربيل 1
كربلاء 5
واسط 1
البصرة 4
الديوانية 2
مجموع الأصابات : 1122
مجموع الوفيات: 65
مجموع حالات الشفاء: 373. ( النهاية)
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