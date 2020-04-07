العراق يسجل 91 إصابة جديدة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا

( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء انه ” لغاية أعلان هذا الموقف، تم فحص 26331 ( ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان.

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (91) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 13

بغداد / الكرخ 1

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 44

السليمانية 3

أربيل 5

دهوك 3

ديالى 1

واسط 1

ذي قار 5

البصرة 6

المثنى 2

الوفيات : حالة واحدة في مدينة الطب

الشفاء: 29 حالة، وكما يلي

السليمانية 16

اربيل 1

كربلاء 5

واسط 1

البصرة 4

الديوانية 2

مجموع الأصابات : 1122

مجموع الوفيات: 65

مجموع حالات الشفاء: 373. ( النهاية)