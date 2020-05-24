العراق يسجل 8 وفيات و197 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاحد اول ايام عيد الفطر انه تم فحص (٦٥٠٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٨٦٨٥).

واضافت ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٩٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧١

بغداد/ الكرخ: ٦٣

مدينة الطب: ٦

البصرة: ٥

السليمانية: ٨

اربيل: ٨

دهوك: ٦

ديالى: ١

كربلاء: ١٨

الديوانية: ٣

ميسان: ١

بابل: ١

ذي قار: ٤

صلاح الدين: ٢

– الشفاء: ١٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢١

بغداد / الكرخ: ١٦

البصرة: ٧٧

ميسان: ١٧

واسط: ٤

السليمانية: ١٧

اربيل: ١

– الوفيات : ٨حالات موزعة كالتالي:

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالتين في بغداد/ الكرخ

٣ حالات في مدينة الطب

حالة واحدة في واسط

مجموع الإصابات : ٤٤٦٩

مجموع حالات الشفاء: ٢٧٣٨

الراقدين الكلي: ١٥٧١

مجموع الوفيات: ١٦٠