العراق يسجل 79 حالة وفاة و2200 اصابة جديدة بكورونا .. عبور حاجز الالفين

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، فيما سجلت الوزارة 2200 اصابة و79 حالة وفاة .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الاربعاء انه تم فحص ( 11445 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433 ).

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2200) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 177

بغداد / الكرخ 371

مدينة الطب 8

النجف الأشرف 96

السليمانية 229

أربيل 70

كربلاء 55

كركوك 123

ديالى 89

واسط 189

بابل 86

البصرة 242

ميسان 136

الديوانية 81

ذي قار 136

الأنبار 14

نينوى 40

صلاح الدين 28

المثنى 30

الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 178

بغداد الكرخ 116

النجف 36

السليمانية 8

أربيل 59

دهوك 12

كركوك 41

كربلاء 32

ديالى 20

واسط 22

البصرة 12

ميسان 119

بابل 59

ذي قار 241

الديوانية 85

الأنبار 6

نينوى 5

صلاح الدين 1

المثنى 9

الوفيات 79 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 13

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 2

السليمانية 9

اربيل 2

كربلاء 4

كركوك 1

ديالى 3

واسط 3

البصرة 3

ميسان 6

بابل 2

الديوانية 2

ذي قار 16

صلاح الدين 2

مجموع الأصابات : 36702

مجموع حالات الشفاء : 16814

الراقدين الكلي: 18558

الراقدين في العناية المركزة: 281

مجموع الوفيات: 1330