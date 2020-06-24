العراق يسجل 79 حالة وفاة و2200 اصابة جديدة بكورونا .. عبور حاجز الالفين
( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، فيما سجلت الوزارة 2200 اصابة و79 حالة وفاة .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الاربعاء انه تم فحص ( 11445 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433 ).
واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2200) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 177
بغداد / الكرخ 371
مدينة الطب 8
النجف الأشرف 96
السليمانية 229
أربيل 70
كربلاء 55
كركوك 123
ديالى 89
واسط 189
بابل 86
البصرة 242
ميسان 136
الديوانية 81
ذي قار 136
الأنبار 14
نينوى 40
صلاح الدين 28
المثنى 30
الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 178
بغداد الكرخ 116
النجف 36
السليمانية 8
أربيل 59
دهوك 12
كركوك 41
كربلاء 32
ديالى 20
واسط 22
البصرة 12
ميسان 119
بابل 59
ذي قار 241
الديوانية 85
الأنبار 6
نينوى 5
صلاح الدين 1
المثنى 9
الوفيات 79 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 13
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 3
النجف 2
السليمانية 9
اربيل 2
كربلاء 4
كركوك 1
ديالى 3
واسط 3
البصرة 3
ميسان 6
بابل 2
الديوانية 2
ذي قار 16
صلاح الدين 2
مجموع الأصابات : 36702
مجموع حالات الشفاء : 16814
الراقدين الكلي: 18558
الراقدين في العناية المركزة: 281
مجموع الوفيات: 1330
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