العراق يسجل 7 وفيات و87 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبئر العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الجمعة انه تم فحص ( ٦٠٧٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٧٥٨٣٠).

واضافت انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦

بغداد/ الكرخ: ٢١

مدينة الطب: ١

البصرة: ٢

النجف: ١

السليمانية: ٥

اربيل: ٥

ديالى: ٤

كربلاء: ٣

المثنى: ٦

نينوى: ١

ذي قار: ١٢

– الشفاء: ٤٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

بغداد / الكرخ: ١٦

مدينة الطب: ١١

البصرة: ٩

ذي قار: ٣

– الوفيات : ٧ حالات موزعة كالتالي:

٥ حالات في بغداد/ الرصافة

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٣٩٦٤

مجموع حالات الشفاء: ٢٥٣٢

الراقدين الكلي: ١٢٨٥

مجموع الوفيات: ١٤٧