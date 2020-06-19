العراق يسجل 69 وفاة و 1635 اصابة جديد بكورونا خلال 24 ساعة .. وتحذر

(المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق ، مشيرة انه تم تسجيل 69 حالة وفاة و1635 اصابة جديد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ، فيما حذرت المواطنين بتوخي الحذر الشديد وعدم حضور اي تجمع بشري سواء وليمة او حفلة او عزاء وما شاكل ذلك لانه قد يكون أحد الحاضرين مصابا وانت لا تعلم وتنقل العدوى لغيرك او تكتسب العدوى وانت لا تعلم .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الجمعة انه تم فحص (١١٢٢٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٢٥١٩٢)

واضافت انه سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٦٣٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٣٠٢

بغداد / الكرخ ١٧٧

مدينة الطب ٣٨

النجف الأشرف ٧٥

االسليمانية ١٧٣

أربيل ٤٧

دهوك ٤

كربلاء ٦٧

كركوك ٦٧

ديالى ٤٤

واسط ١٠٣

البصرة ٩٧

ميسان ١١٠

بابل ١٥٤

الديوانية ٦٤

ذي قار ٦٣

الانبار ٢٧

نينوى ٨

صلاح الدين ١٥