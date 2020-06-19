العراق يسجل 69 وفاة و 1635 اصابة جديد بكورونا خلال 24 ساعة .. وتحذر
(المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق ، مشيرة انه تم تسجيل 69 حالة وفاة و1635 اصابة جديد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ، فيما حذرت المواطنين بتوخي الحذر الشديد وعدم حضور اي تجمع بشري سواء وليمة او حفلة او عزاء وما شاكل ذلك لانه قد يكون أحد الحاضرين مصابا وانت لا تعلم وتنقل العدوى لغيرك او تكتسب العدوى وانت لا تعلم .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الجمعة انه تم فحص (١١٢٢٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٢٥١٩٢)
واضافت انه سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٦٣٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٣٠٢
بغداد / الكرخ ١٧٧
مدينة الطب ٣٨
النجف الأشرف ٧٥
االسليمانية ١٧٣
أربيل ٤٧
دهوك ٤
كربلاء ٦٧
كركوك ٦٧
ديالى ٤٤
واسط ١٠٣
البصرة ٩٧
ميسان ١١٠
بابل ١٥٤
الديوانية ٦٤
ذي قار ٦٣
الانبار ٢٧
نينوى ٨
صلاح الدين ١٥
– الشفاء: ٨٧٢ حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة ١٤٠
بغداد الكرخ ١٩٦
مدينة الطب ٣٧
النجف ٤٣
السليمانية ٢٣
اربيل ٦٧
دهوك ٤
كربلاء ٣٨
كركوك ٩
ديالى ٢
واسط ٦٩
البصرة ٤٣
ميسان ٧٠
بابل ٤٦
ذي قار ٢٥
الديوانية ٣٣
الانبار ١١
نينوى ٦
صلاح الدين ١٠
-الوفيات ٦٩ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ١٥
بغداد الكرخ ٦
مدينة الطب ٩
النجف ٢
السليمانية ٧
كربلاء ١
كركوك ٤
ديالى ٢
واسط ٣
البصرة ٤
ميسان ١
بابل ٢
الديوانية ٧
ذي قار ٤
الانبار. ١
صلاح الدين ١
مجموع الأصابات : ٢٧٣٥٢
مجموع حالات الشفاء : ١٢٢٠٥
الراقدين الكلي: ١٤٢٢٢
الراقدين في العناية المركزة: ٢٠٠
مجموع الوفيات: ٩٢٥
قصة حالة:
وتابعت الوزارة في بيانها انه دعا احد الأشخاص اصدقاءه ومعارفه الى وليمة وكان مصابا وهو لا يعلم بذلك ولما تبين انه مصاب تم اخذ مسحات للذين حضروا الوليمة باعتبارهم ملامسين وظهر ثلاثة منهم مصابين قد اكتسبوا العدوى منه.
فيما حذرت الوزارة في بيانها المواطن الكريم بتوخي الحذر الشديد وعدم حضور اي تجمع بشري سواء وليمة او حفلة او عزاء وما شاكل ذلك لانه قد يكون أحد الحاضرين مصابا وانت لا تعلم وتنقل العدوى لغيرك او تكتسب العدوى وانت لا تعلم. (النهاية)
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