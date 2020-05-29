العراق يسجل 6 وفيات و416 اصابة جديدة بكورونا اكبر معدل يومي بالاصابات

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا والبالغ عدد الاصابات 416 اصابة المستجد في العراق .

واضفت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة انه تم فحص (٥٢٤٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١٦٧٣١).

واوضحت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤١٦) إصابة في العراق منها ١٧٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.

جغرافيا موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧٢

بغداد/ الكرخ: ١٤٦

مدينة الطب: ٤٧

النجف: ٥

البصرة: ١٥

السليمانية: ٢٢

كربلاء: ٢٨

كركوك: ٣

ديالى: ١٣

واسط: ٧

بابل: ١٦

الديوانية: ١

ميسان: ٤

ذي قار: ٣١

المثنى: ٣

صلاح الدين: ٢

نينوى: ١

– الشفاء: ٧٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢

بغداد/ الكرخ: ٥٥

مدينة الطب: ٤

البصرة: ١

اربيل: ٢

ديالى: ١

ذي قار: ٢

نينوى: ٦

– الوفيات : ٦ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

٣ حالات في مدينة الطب

حالة واحدة في البصرة

مجموع الإصابات : ٥٨٧٣

مجموع حالات الشفاء: ٣٠٤٤

الراقدين الكلي: ٢٦٤٤

الراقدين في العناية المركزة: ٤٥

مجموع الوفيات: ١٨٥