العراق يسجل 6 وفيات و216 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم العراق والبالغ 216 اصابة و6 حالات وفاة بهذا الفيروس .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الثلاثاء ان مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٢١٦) إصابة في العراق منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض.

واشار البيان الى توزيع الاصابات جغرافيا: بغداد/ الرصافة: ٦٢، بغداد/ الكرخ: ١٠١، مدينة الطب: ٥، النجف: ٥، البصرة: ٣، اربيل: ٨، بابل: ٨، كربلاء: ٦، واسط: ٣، ديالى: ٢، الديوانية: ١، ذي قار: ١، نينوى: ٩، صلاح الدين: ٢

ونوه البيان الى الشفاء: ٤١ حالة ، وكما يلي: البصرة: ٢٥، كركوك: ١٠ ، ديالى : ١ ، واسط: ١ ، بابل: ١ ، ذي قار : ١، نينوى: ٢.

وبحسب البيان فإن الوفيات : ٦ حالات، حالة في بغداد/ الرصافة، ٤ حالات في بغداد/ الكرخ، حالة في ديالى.

واجمل البيان ان مجموع الإصابات : ٤٨٤٨ فيما وصل مجموع حالات الشفاء: ٢٨٥٢، وان مجموع الراقدين الكلي: ١٨٢٧، والراقدين في العناية المركزة: ٣٤، ومجموع الوفيات: ١٦٩.( النهاية)