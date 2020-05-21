العراق يسجل 6 وفيات و153 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 6 وفيات، و153 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه تم فحص (٦١٥١) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٩٧٦٠).

واضاف البيان انه سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٥٣) إصابة في العراق موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: ٦٨، بغداد/ الكرخ: ٢٤، مدينة الطب: ٢١، البصرة: ١٥، النجف: ٣، السليمانية: ٣، اربيل: ٨، ديالى: ٩، ميسان: ١، واسط: ١.

ونوه البيان الى انه الشفاء: ٤٥ حالة ، وكما يأتي: بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد / الكرخ: ١٢، البصرة: ١٣، اربيل: ٢، بابل: ١، ذي قار: ٢، المثنى: ١٣

واشار البيان الى ان الوفيات : ٦ حالات موزعة كالاتي: ٣ حالات في بغداد/ الرصافة، حالة في مدينة الطب، حالة في ذي قار، حالة في المثنى

وتابع البيان بأن مجموع الإصابات وصل الى ٣٨٧٧ بينما بلغت مجموع حالات الشفاء ٢٤٨٣ حالة، والراقدين الكلي ١٢٥٤ مصابا، لافتا الى ان مجموع الوفيات بلغ ١٤٠ حالة.( النهاية)