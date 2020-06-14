العراق يسجل 58 حالة وفاة و1259 اصابة جديدة بفيروس كورونا
( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد انه تم فحص (٩٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٦٩٨٧٠)
– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٢٥٩) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ١٦٣
بغداد / الكرخ ٣٧٣
مدينة الطب ٥١
النجف الأشرف ٨١
االسليمانية ٥١
أربيل ٣٦
دهوك ٩
كربلاء ٣٨
كركوك ٦٩
ديالى ٣٢
واسط ٣٩
البصرة ٥١
ميسان ٧٩
بابل. ١٠
الديوانية ٩
ذي قار ١٢٢
نينوى ٤
صلاح الدين ١٢
الانبار ٢٩
المثنى. ١
– الشفاء: ٦٠٦حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة ٢٧٤
بغداد الكرخ ١٤٣
مدينة الطب ١٣
النجف ٣٣
اربيل. ١٥
السليمانية ٢
دهوك ٨
كركوك ٦
كربلاء ٩
ديالى ٢١
البصرة ٢٥
ميسان ١٠
واسط. ١٣
ذي قار ٢٥
المثنى ٩
-الوفيات ٥٨ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ٢٢
بغداد الكرخ ٤
مدينة الطب ٣
السليمانية ٤
كركوك. ٢
البصرة ٣
واسط. ٣
ميسان ٧
بابل ١
ذي قار ٣
الديوانية. ٣
الأنبار ١
المثنى ١
صلاح الدين. ١
مجموع الأصابات : ٢٠٢٠٩
مجموع حالات الشفاء : ٨١٢١
الراقدين الكلي: ١١٤٨١
الراقدين في العناية المركزة: ١٢٨
مجموع الوفيات: ٦٠٧
التعليقات مغلقة.