العراق يسجل 58 حالة وفاة و1259 اصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد انه تم فحص (٩٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٦٩٨٧٠)

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٢٥٩) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٦٣

بغداد / الكرخ ٣٧٣

مدينة الطب ٥١

النجف الأشرف ٨١

االسليمانية ٥١

أربيل ٣٦

دهوك ٩

كربلاء ٣٨

كركوك ٦٩

ديالى ٣٢

واسط ٣٩

البصرة ٥١

ميسان ٧٩

بابل. ١٠

الديوانية ٩

ذي قار ١٢٢

نينوى ٤

صلاح الدين ١٢

الانبار ٢٩

المثنى. ١

– الشفاء: ٦٠٦حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٢٧٤

بغداد الكرخ ١٤٣

مدينة الطب ١٣

النجف ٣٣

اربيل. ١٥

السليمانية ٢

دهوك ٨

كركوك ٦

كربلاء ٩

ديالى ٢١

البصرة ٢٥

ميسان ١٠

واسط. ١٣

ذي قار ٢٥

المثنى ٩

-الوفيات ٥٨ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٢٢

بغداد الكرخ ٤

مدينة الطب ٣

السليمانية ٤

كركوك. ٢

البصرة ٣

واسط. ٣

ميسان ٧

بابل ١

ذي قار ٣

الديوانية. ٣

الأنبار ١

المثنى ١

صلاح الدين. ١

مجموع الأصابات : ٢٠٢٠٩

مجموع حالات الشفاء : ٨١٢١

الراقدين الكلي: ١١٤٨١

الراقدين في العناية المركزة: ١٢٨

مجموع الوفيات: ٦٠٧