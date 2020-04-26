العراق يسجل 57 إصابة بكورونا و39 حالة شفاء خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفايروس كورونا المستجد في العراق.

واكدت الوزارة في بيانها وتلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد ان وزارة الصحة والبيئة على تطبيق التوجيهات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل من قبل الجميع ومحاسبة المخالفين

واضافت انه تم فحص (٣٠٧٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧١٤٧١)

وبين البيان انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٥٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٧

بغداد/ الكرخ: ٨

مدينة الطب: ٤

البصرة: ٨

ميسان: ٢

بابل: ١٠

المثنى: ٧

صلاح الدين: ١

– الوفيات : حالة واحدة في مدينة الطب

– الشفاء: ٣٩ حالة ، وكما يلي

بغداد/ الكرخ: ١

مدينة الطب : ٥

النجف الأشرف: ٩

السليمانية: ٢

البصرة : ١٨

ميسان: ٤

مجموع الإصابات : ١٨٢٠

مجموع الوفيات: ٨٧

مجموع حالات الشفاء: ١٢٦٣