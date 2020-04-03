العراق يسجل 48 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 48 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة إن مختبراتها سجلت ٤٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وأضافت أن الإصابات توزعت كالتالي:

– بغداد كرخ: ٣

– بغداد مدينة الطب: ١

– بغداد الرصافة: ١

-البصرة: ٤

– النجف: ٩

– السليمانية: ١١

– ذي قار: ١٢

– أربيل: ٣

– كركوك: ١

– المثنى: ١

– الانبار: ١

– بابل: ١

وأشارت إلى تسجيل ٢٤ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:

– تم تسجيل ٢٤ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

– بغداد الكرخ: ١

– النجف: ٨

– مدينة الطب: ٤

– البصرة: ١٠

– اربيل: ١

وأضافت الوزارة أن مجموع الإصابات وصلت إلى ٨٢٠، ومجموع الوفيات ٥٤، ومجموع حالات الشفاء ٢٢٦.( النهاية)