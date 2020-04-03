العراق يسجل 48 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 48 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة إن مختبراتها سجلت ٤٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
وأضافت أن الإصابات توزعت كالتالي:
– بغداد كرخ: ٣
– بغداد مدينة الطب: ١
– بغداد الرصافة: ١
-البصرة: ٤
– النجف: ٩
– السليمانية: ١١
– ذي قار: ١٢
– أربيل: ٣
– كركوك: ١
– المثنى: ١
– الانبار: ١
– بابل: ١
وأشارت إلى تسجيل ٢٤ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:
– تم تسجيل ٢٤ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
– بغداد الكرخ: ١
– النجف: ٨
– مدينة الطب: ٤
– البصرة: ١٠
– اربيل: ١
وأضافت الوزارة أن مجموع الإصابات وصلت إلى ٨٢٠، ومجموع الوفيات ٥٤، ومجموع حالات الشفاء ٢٢٦.( النهاية)
التعليقات مغلقة.