العراق يسجل 4576 اصابة جديدة بكورونا و 82 حالة وفاة خلال يوم واحد
(المستقلة).. أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 18 آب 2020 ، فيما سجلت 4576 اصابة جديدة بكورونا و 82 حالة وفاة خلال يوم واحد .
وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء انه تم فحص ( 20772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1325103 ) .
وأضافت انها سجلت هذا اليوم (2895) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 345
بغداد / الكرخ 210
مدينة الطب 90
النجف الأشرف 181
السليمانية 93
أربيل 124
دهوك 66
كربلاء 236
كركوك 142
ديالى 108
واسط 224
البصرة 363
ميسان 133
بابل 132
الديوانية 89
ذي قار 112
الأنبار 68
نينوى 133
صلاح الدين 46
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4576 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 423
بغداد الكرخ 861
مدينة الطب 104
النجف 199
السليمانية 251
أربيل 214
دهوك 153
كربلاء 235
كركوك 140
ديالى 147
واسط 287
البصرة 498
ميسان 186
بابل 135
الديوانية 123
ذي قار 153
الأنبار 145
المثنى 182
نينوى 104
صلاح الدين 36
– الوفيات 82 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 15
أربيل 11
كربلاء 5
كركوك 6
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 6
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 4
نينوى 4
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 131840 ( نسبة الشفاء 71.4 %)
مجموع الأصابات : 184709
الراقدين الكلي: 46833
الراقدين في العناية المركزة: 574
مجموع الوفيات: 6036
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