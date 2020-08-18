العراق يسجل 4576 اصابة جديدة بكورونا و 82 حالة وفاة خلال يوم واحد

(المستقلة).. أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 18 آب 2020 ، فيما سجلت 4576 اصابة جديدة بكورونا و 82 حالة وفاة خلال يوم واحد .

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء انه تم فحص ( 20772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1325103 ) .

وأضافت انها سجلت هذا اليوم (2895) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 345 بغداد / الكرخ 210 مدينة الطب 90 النجف الأشرف 181 السليمانية 93 أربيل 124 دهوك 66 كربلاء 236 كركوك 142 ديالى 108 واسط 224 البصرة 363 ميسان 133 بابل 132 الديوانية 89 ذي قار 112 الأنبار 68 نينوى 133 صلاح الدين 46

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4576 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 423 بغداد الكرخ 861 مدينة الطب 104 النجف 199 السليمانية 251 أربيل 214 دهوك 153 كربلاء 235 كركوك 140 ديالى 147 واسط 287 البصرة 498 ميسان 186 بابل 135 الديوانية 123 ذي قار 153 الأنبار 145 المثنى 182 نينوى 104 صلاح الدين 36

– الوفيات 82 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 6 بغداد الكرخ 4 مدينة الطب 1 النجف 2 السليمانية 15 أربيل 11 كربلاء 5 كركوك 6 واسط 3 البصرة 9 ميسان 1 بابل 6 الديوانية 3 ذي قار 1 المثنى 4 نينوى 4 صلاح الدين 1