العراق يسجل 45 حالة وفاة و1106 اصابة جديدة فيروس كورونا

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، مسجلة 45 حالة وفاة و1106 اصابة جديدة فيروس كورونا .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين انه تم فحص (١٠١٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٨٠٠٠٥)

وسجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١١٠٦) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٧٢

بغداد / الكرخ ٢٢٥

مدينة الطب ٧٧

النجف الأشرف ٨٢

االسليمانية ١٦٩

أربيل ٣٧

كربلاء ٢٧

كركوك ٢٨

ديالى ٤٤

واسط ٣٠

البصرة ٧٠

ميسان ٧٣

بابل ٢٣

ذي قار ١٠٣

نينوى ٤

الانبار ٤٢

– الشفاء: ١١٥٠ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٣٧١

بغداد الكرخ ١٢٨

مدينة الطب ٦

النجف ١١

اربيل ١١

السليمانية ٣٥١

دهوك ١٤

كركوك ٥

كربلاء ٤٨

ديالى ٦

البصرة ١٠

ميسان ٢٠

واسط ١٧

بابل: ١٧

الديوانية: ٢٤

ذي قار ٧٥

المثنى ١٨

الانبار: ٥

نينوى: ١

صلاح الدين: ١٢

-الوفيات ٤٥ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٠

بغداد الكرخ ٣

مدينة الطب ٣

النجف ٢

السليمانية ٣

اربيل ٢

كركوك ٣

ديالى ٥

البصرة ٢

واسط ٣

ميسان ٣

ذي قار ٢

الديوانية ٣

المثنى ١

مجموع الأصابات : ٢١٣١٥

مجموع حالات الشفاء : ٩٢٧١

الراقدين الكلي: ١١٣٩٢

الراقدين في العناية المركزة: ١٥٠

مجموع الوفيات: ٦٥٢