العراق يسجل 4293 اصابة جديدة بكرونا و 76 حالة وفاة خلال 24 ساعة
(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 15 آب 2020 ، مسجلة 4293 اصابة جديدة بكرونا و 76 حالة وفاة خلال 24 ساعة .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( 18295) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1263650 ) .
واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2571) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 279
بغداد / الكرخ 498
مدينة الطب 90
النجف الأشرف 118
السليمانية 25
أربيل 115
دهوك 39
كربلاء 255
كركوك 107
ديالى 100
واسط 33
البصرة 326
ميسان 34
بابل 188
الديوانية 103
ذي قار 95
الأنبار 56
نينوى 110
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4293 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 345
بغداد الكرخ 620
مدينة الطب 103
النجف 290
السليمانية 148
أربيل 443
دهوك 67
كربلاء 325
كركوك 184
ديالى 67
واسط 264
البصرة 462
ميسان 120
بابل 214
الديوانية 126
ذي قار 98
الأنبار 73
المثنى 169
نينوى 55
صلاح الدين 120
– الوفيات 76 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 1
النجف 1
السليمانية 7
أربيل 13
كربلاء 4
كركوك 9
ديالى 1
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 9
الديوانية 3
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 1
نينوى 5
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 122700 ( نسبة الشفاء 71,1 %)
مجموع الأصابات : 172583
الراقدين الكلي: 44098
الراقدين في العناية المركزة: 590
مجموع الوفيات: 5785 .(النهاية)
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