العراق يسجل 4293 اصابة جديدة بكرونا و 76 حالة وفاة خلال 24 ساعة

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 15 آب 2020 ، مسجلة 4293 اصابة جديدة بكرونا و 76 حالة وفاة خلال 24 ساعة .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( 18295) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1263650 ) .

واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2571) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 279

بغداد / الكرخ 498

مدينة الطب 90

النجف الأشرف 118

السليمانية 25

أربيل 115

دهوك 39

كربلاء 255

كركوك 107

ديالى 100

واسط 33

البصرة 326

ميسان 34

بابل 188

الديوانية 103

ذي قار 95

الأنبار 56

نينوى 110

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4293 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 345

بغداد الكرخ 620

مدينة الطب 103

النجف 290

السليمانية 148

أربيل 443

دهوك 67

كربلاء 325

كركوك 184

ديالى 67

واسط 264

البصرة 462

ميسان 120

بابل 214

الديوانية 126

ذي قار 98

الأنبار 73

المثنى 169

نينوى 55

صلاح الدين 120

– الوفيات 76 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 1

النجف 1

السليمانية 7

أربيل 13

كربلاء 4

كركوك 9

ديالى 1

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 9

الديوانية 3

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 5

صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 122700 ( نسبة الشفاء 71,1 %)

مجموع الأصابات : 172583

الراقدين الكلي: 44098

الراقدين في العناية المركزة: 590

مجموع الوفيات: 5785 .(النهاية)