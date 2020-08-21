العراق يسجل 4288 اصابة جديدة بكرونا و75 حالة وفاة خلال يوم واحد

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 21 آب 2020 ، فيما سجلت 4288 اصابة جديدة بكرونا و75 حالة وفاة خلال يوم واحد .

وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة انه تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1393488 ) .

فيما سجلت الوزارة هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 271 بغداد / الكرخ 322 مدينة الطب 81 النجف الأشرف 174 السليمانية 82 أربيل 244 كربلاء 236 كركوك 51 ديالى 106 واسط 107 البصرة 647 ميسان 125 بابل 109 الديوانية 72 ذي قار 244 الأنبار 53 المثنى 112 نينوى 210

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4288 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 574 بغداد الكرخ 274 مدينة الطب 65 النجف 302 السليمانية 142 أربيل 219 دهوك 174 كربلاء 336 كركوك 217 ديالى 108 واسط 251 البصرة 583 ميسان 149 بابل 130 الديوانية 110 ذي قار 264 الأنبار 50 المثنى 153 نينوى 104 صلاح الدين 83

– الوفيات 75 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 6 بغداد الكرخ 4 مدينة الطب 1 النجف 1 السليمانية 9 أربيل 15 دهوك 2 كربلاء 3 كركوك 3 واسط 4 البصرة 4 ميسان 1 بابل 5 الديوانية 3 ذي قار 2 الأنبار 3 المثنى 2 نينوى 7