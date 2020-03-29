العراق يسجل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الأحد، عن تسجيل ٤١ اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة ، أن “مختبرات الوزارة سجلت ٤١ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي:-

– بغداد الرصافة: ٧

– بغداد مدينة الطب: ١

– البصرة: ٨

– النجف: ٥

– السليمانية: ١

– كربلاء: ١١

– اربيل: ٨

وأشار البيان إلى أن “مؤسسات وزارة الصحة سجلت ١٢ حالة شفاء تام من المرض موزعة كالتالي:-

– حالة واحدة في بغداد الرصافة

– السليمانية: ٧

– دهوك: ٣

– الديوانية: ١

وتابع البيان أنه “لم يتم تسجل أي حالة وفاة جديدة”، مشيرا الى أن “مجموع الإصابات الكلي ارتفع إلى ٥٤٧، وحالات الشفاء التام إلى ١٤٣، فيما بلغ عدد حالات الوفيات ٤٢ حالة