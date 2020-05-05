العراق يسجل 4 وفيات و85 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء انه في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الصحة والبيئة بجهود ملاكاتها المختلفة تدعو كافة أبناء الشعب العراقي الكريم أن يكونوا داعمين لها وأن يلتزموا بأوامر التباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية حماية للجميع من خطر التفشي الوبائي ولمنع انتشار المرض بشكل أكبر.

واضافت انه تم فحص (٥٨٩٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١١٣٤٨٤).

وبينت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٨٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٥

بغداد/ الكرخ: ١٣

مدينة الطب: ١٦

النجف الأشرف: ٢

كربلاء: ١٣

كركوك: ١٢

البصرة: ١٩

ميسان: ١

المثنى: ٣

اربيل: ١

– الوفيات : ٤ حالات موزعة كالتالي:

حالتان في مدينة الطب

حالة واحدة في بغداد/الرصافة

حالة واحدة في البصرة

– الشفاء: ٢٧ حالة ، وكما يلي:

بغداد / الرصافة: ٥

مدينة الطب: ١

النجف الأشرف: ٢

السليمانية: ٧

اربيل: ٤

البصرة : ٣

كربلاء: ١

بابل: ٤

مجموع الإصابات : ٢٤٣١

مجموع الوفيات: ١٠٢

مجموع حالات الشفاء: ١٥٧١

الراقدين الكلي: ٧٥٨