العراق يسجل 4 وفيات و57 اصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 57 إصابة و٥٦ حالة شفاء و4 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ، إنه “تم فحص (٤٤٤١) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٧٦٦٢)”.

وأوضحت الوزارة أن ” مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٥٧) إصابة في العراق موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: ٢٦، بغداد/ الكرخ: ٢٠، مدينة الطب: ٥، البصرة: ٤، النجف: ١، السليمانية: ١.

ولفتت الوزارة إلة أن “حالات الشفاء بلغت ٥٦ حالة ، وكما يأتي: بغداد / الكرخ: ٣٢، مدينة الطب: ٦، البصرة: ٥، صلاح الدين: ٢، كربلاء: ٧، ذي قار: ٢، ميسان: ١، انبار: ١.

وتابعت أنه “تم تسجيل ٤ حالات وفاة موزعة كالاتي: حالة في بغداد/ الكرخ، حالتين في مدينة الطب، حالة في كربلاء .

وأوضح البيان أن “مجموع الإصابات ارتفع إلى ٣٦١١، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء ٢٣٦٦، أما الراقدين الكلي فقد وصل إلى ١١١٤، ومجموع الوفيات ارتفع إلى ١٣١”.