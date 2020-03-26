العراق يسجل 36 حالة جديدة بكورونا و7 وفيات

( المستقلة)…اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس عن تسجيل 36 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و7وفيات في انحاء مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان مختبراتها 36 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي: بغداد الرصافة 8، بغداد مدينة الطب 1، بغداد الكرخ 1، البصرة: 9، كربلاء 7، النجف 5، واسط 2، السليمانية 1، كركوك 1، ذي قار1 .

واغفل البيان ثلاث اصابات جديدة بالفيروس تم تشخيصها في محافظة اربيل اعلنت عنها وزارة الصحة في اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم.

واوضحت وزارة الصحة العراقية انه تم تسجيل 7 وفيات جديدة موزعة كالاتي: بغداد الرصافة 2، بغداد مدينة الطب1، كربلاء 2، المثنى 1، بابل 1.

وذكرت الوزارة انه تم تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة: بغداد الرصافة: 8، بغداد مدينة الطب 3، بغداد الكرخ 2، الديوانية 1، بابل 1، النجف 1.

ونوه البيان الى ان مجموع الاصابات الكلي 382، مجموع حالات الشفاء 105، مجموع الوفيات 36.( النهاية)