العراق : يسجل 3484 اصابة جديدة بكرونا و72 حالة وفاة خلال يوم واحد
(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 10 آب 2020 ، مبينة انها سجلت 3484 اصابة جديدة بكرونا و72 حالة وفاة خلال يوم واحد.
وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين انه تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1165049 ) .
وأضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2015) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 245
بغداد / الكرخ 405
مدينة الطب 54
النجف الأشرف 72
السليمانية 42
أربيل 101
دهوك 23
كربلاء 268
كركوك 47
ديالى 33
واسط 55
البصرة 145
ميسان 82
بابل 175
الديوانية 109
ذي قار 52
الأنبار 56
نينوى 36
صلاح الدين 15
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3484 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 349
بغداد الكرخ 226
مدينة الطب 100
النجف 192
السليمانية 198
أربيل 278
دهوك 32
كربلاء 299
كركوك 161
ديالى 101
واسط 117
البصرة 449
ميسان 132
بابل 142
الديوانية 114
ذي قار 118
الأنبار 53
المثنى 40
نينوى 320
صلاح الدين 63
– الوفيات 72 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 2
النجف 6
السليمانية 3
أربيل 13
دهوك 1
كربلاء 8
كركوك 4
ديالى 1
واسط 3
البصرة 7
بابل 6
الديوانية 6
ذي قار 1
نينوى 3
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 109790 ( نسبة الشفاء 71,5 %)
مجموع الأصابات : 153599
الراقدين الكلي: 38345
الراقدين في العناية المركزة: 544
مجموع الوفيات: 5464
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