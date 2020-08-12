العراق يسجل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة خلال 24 ساعة

(المستقلة)…  أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 2439 حالة شفاء و57 وفاة بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إنه تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1203883 ).

وأضافت أنها سجلت هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   212

بغداد / الكرخ      485

مدينة الطب        51

النجف الأشرف    125

السليمانية            46

أربيل                93

دهوك                25

كربلاء             288

كركوك             57

ديالى               131

واسط              149

البصرة             119

ميسان               91

بابل                 103

الديوانية             106

ذي قار             76

الأنبار               43

المثنى               131

نينوى                92

صلاح الدين        16

كما أشارت الوزارة الى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3441 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   207

بغداد الكرخ     311

مدينة الطب      98

النجف            154

السليمانية         108

أربيل            389

دهوك            69

كربلاء        287

كركوك        220

ديالى          86

واسط         202

البصرة       577

ميسان        128

بابل           58

الديوانية      54

ذي قار        125

الأنبار          95

المثنى          140

نينوى          73

صلاح الدين    60

 

وبينت وزارة الصحة أن اعداد الوفيات اليوم، بلغت   57    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     2

بغداد الكرخ        2

مدينة الطب        3

النجف              2

السليمانية        5

أربيل          9

دهوك            2

كربلاء          4

كركوك         2

ديالى            1

واسط           3

البصرة        5

ميسان          1

بابل            4

الديوانية       1

ذي قار        1

نينوى           5

صلاح الدين    5

وتابعت الوزارة أن مجموع حالات الشفاء بلغت 114541      ( نسبة الشفاء  71,4  %)، و مجموع الإصابات :   160436  ، والراقدين الكلي: 40307 ، والراقدين في العناية المركزة: 592

ومجموع الوفيات:   5588 .

.(النهاية)

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