العراق يسجل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة خلال 24 ساعة
(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 2439 حالة شفاء و57 وفاة بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إنه تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1203883 ).
وأضافت أنها سجلت هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 212
بغداد / الكرخ 485
مدينة الطب 51
النجف الأشرف 125
السليمانية 46
أربيل 93
دهوك 25
كربلاء 288
كركوك 57
ديالى 131
واسط 149
البصرة 119
ميسان 91
بابل 103
الديوانية 106
ذي قار 76
الأنبار 43
المثنى 131
نينوى 92
صلاح الدين 16
كما أشارت الوزارة الى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3441 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 207
بغداد الكرخ 311
مدينة الطب 98
النجف 154
السليمانية 108
أربيل 389
دهوك 69
كربلاء 287
كركوك 220
ديالى 86
واسط 202
البصرة 577
ميسان 128
بابل 58
الديوانية 54
ذي قار 125
الأنبار 95
المثنى 140
نينوى 73
صلاح الدين 60
وبينت وزارة الصحة أن اعداد الوفيات اليوم، بلغت 57 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 2
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 3
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 9
دهوك 2
كربلاء 4
كركوك 2
ديالى 1
واسط 3
البصرة 5
ميسان 1
بابل 4
الديوانية 1
ذي قار 1
نينوى 5
صلاح الدين 5
وتابعت الوزارة أن مجموع حالات الشفاء بلغت 114541 ( نسبة الشفاء 71,4 %)، و مجموع الإصابات : 160436 ، والراقدين الكلي: 40307 ، والراقدين في العناية المركزة: 592
ومجموع الوفيات: 5588 .
.(النهاية)
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