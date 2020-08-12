العراق يسجل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة خلال 24 ساعة

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 2439 حالة شفاء و57 وفاة بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إنه تم فحص ( 19933) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1203883 ).

وأضافت أنها سجلت هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 212

بغداد / الكرخ 485

مدينة الطب 51

النجف الأشرف 125

السليمانية 46

أربيل 93

دهوك 25

كربلاء 288

كركوك 57

ديالى 131

واسط 149

البصرة 119

ميسان 91

بابل 103

الديوانية 106

ذي قار 76

الأنبار 43

المثنى 131

نينوى 92

صلاح الدين 16

كما أشارت الوزارة الى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3441 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 207

بغداد الكرخ 311

مدينة الطب 98

النجف 154

السليمانية 108

أربيل 389

دهوك 69

كربلاء 287

كركوك 220

ديالى 86

واسط 202

البصرة 577

ميسان 128

بابل 58

الديوانية 54

ذي قار 125

الأنبار 95

المثنى 140

نينوى 73

صلاح الدين 60

وبينت وزارة الصحة أن اعداد الوفيات اليوم، بلغت 57 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 2

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 3

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 9

دهوك 2

كربلاء 4

كركوك 2

ديالى 1

واسط 3

البصرة 5

ميسان 1

بابل 4

الديوانية 1

ذي قار 1

نينوى 5

صلاح الدين 5

وتابعت الوزارة أن مجموع حالات الشفاء بلغت 114541 ( نسبة الشفاء 71,4 %)، و مجموع الإصابات : 160436 ، والراقدين الكلي: 40307 ، والراقدين في العناية المركزة: 592

ومجموع الوفيات: 5588 .

.(النهاية)