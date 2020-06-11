العراق يسجل 31 وفاة و1261 اصابة جديدة بكورونا.. ارقام قياسية

( المستقلة)… اعلن وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، مسجلة في يوم واحد 31 حالة وفاه و1261 اصابة جديدة .

وقالت الوزراة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاخميس انه تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868 )

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 123

بغداد / الكرخ 174

مدينة الطب 267

النجف الأشرف 14

االسليمانية 58

أربيل 11

دهوك 3

كربلاء 33

كركوك 16

ديالى 70

واسط 233

بابل 26

البصرة 23

ميسان 76

الديوانية 94

ذي قار 8

الأنبار 3

المثنى 11

نينوى 9

صلاح الدين 9

– الشفاء: 354 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 106

بغداد الكرخ 108

مدينة الطب 30

النجف 11

دهوك 5

كركوك 14

كربلاء 5

ديالى 4

البصرة 13

ميسان 19

بابل 16

الديوانية 8

ذي قار 10

نينوى 5

-الوفيات 31 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 1

البصرة 1

ميسان 3

بابل 1

ذي قار 3

الأنبار 1

المثنى 1

صلاح الدين 1

مجموع الأصابات : 16675

مجموع حالات الشفاء : 6568

الراقدين الكلي: 9650

الراقدين في العناية المركزة: 98

مجموع الوفيات: 457