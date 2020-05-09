العراق يسجل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم السبت انها تؤشر استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي الى حالة تفشي وبائي

واضافت تم فحص (١٩٧٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٤٩٢٠).

وأشارت الوزارة ان مختبرات سجلت لهذا اليوم (٧٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٥

بغداد/ الكرخ: ١٠

مدينة الطب: ١٩

ميسان: ١

البصرة: ١٧

واسط: ١

انبار: ٢

صلاح الدين: ١

– الشفاء: ٤١حالة ، وكما يلي:

بغداد / الكرخ: ١١

النجف: ٢

البصرة : ٨

بابل: ٤

اربيل؛ ٥

كركوك: ١

المثنى: ٩

صلاح الدين: ١

– الوفيات : ٣ حالات؛

حالة في بغداد / الرصافة

وحالة في مدينة الطب

وحالة في ديالى

مجموع الإصابات : ٢٦٧٩

مجموع الوفيات: ١٠٧

مجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢

الراقدين الكلي: ٨٧٠