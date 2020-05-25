العراق يسجل 3 وفيات و163 اصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، انه تم فحص (٥٧٦٢) نموذجا في كافةالمختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكونالمجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فيالعراق (١٩٤٤٤٧).

واضافت الوزارة انه تم تسجيل خلال مختبرات وزارة الصحةوالبيئة لهذا اليوم (١٦٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣

بغداد/ الكرخ: ٩١

مدينة الطب: ٢

النجف: ٢

البصرة: ٣

السليمانية: ١٠

اربيل: ٣

بابل: ١

كربلاء: ١

الديوانية: ٤

ذي قار: ١

نينوى: ٢٢

كما بين ان اعداد الشفاء: ٧٣ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٠

بغداد / الكرخ: ٢

مدينة الطب: ١٨

البصرة: ١٧

كربلاء: ٢

واسط: ٢

بابل: ١

المثنى: ١

– الوفيات : ٣ حالات في بغداد/ الرصافة

مجموع الإصابات : ٤٦٣٢

مجموع حالات الشفاء: ٢٨١١

الراقدين الكلي: ١٦٥٨

مجموع الوفيات: ١٦٣