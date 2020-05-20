العراق يسجل 3 وفيات و113 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاربعاء انه تم فحص (٥٩٤٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٣٦٠٩).

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٣٢

بغداد/ الكرخ: ١٧

مدينة الطب: ١٢

البصرة: ٢٤

النجف: ٢

السليمانية: ٩

اربيل: ٨

كربلاء: ١

كركوك: ١

واسط: ٢

بابل: ١

ذي قار: ٣

صلاح الدين: ١

– الشفاء: ٧٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٦

بغداد / الكرخ: ٢٥

مدينة الطب: ٥

البصرة: ٦

كربلاء: ١٧

كركوك: ٥

ميسان: ٨

– الوفيات : ٣ حالات موزعة كالتالي:

حالة في بغداد/ الرصافة

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٣٧٢٤

مجموع حالات الشفاء: ٢٤٣٨

الراقدين الكلي: ١١٥٢

مجموع الوفيات: ١٣٤