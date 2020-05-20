العراق يسجل 3 وفيات و113 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
وقال الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاربعاء انه تم فحص (٥٩٤٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٣٦٠٩).
– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٣٢
بغداد/ الكرخ: ١٧
مدينة الطب: ١٢
البصرة: ٢٤
النجف: ٢
السليمانية: ٩
اربيل: ٨
كربلاء: ١
كركوك: ١
واسط: ٢
بابل: ١
ذي قار: ٣
صلاح الدين: ١
– الشفاء: ٧٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٦
بغداد / الكرخ: ٢٥
مدينة الطب: ٥
البصرة: ٦
كربلاء: ١٧
كركوك: ٥
ميسان: ٨
– الوفيات : ٣ حالات موزعة كالتالي:
حالة في بغداد/ الرصافة
حالتين في مدينة الطب
مجموع الإصابات : ٣٧٢٤
مجموع حالات الشفاء: ٢٤٣٨
الراقدين الكلي: ١١٥٢
مجموع الوفيات: ١٣٤
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