العراق يسجل 2747 اصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة خلال يوم واحد

واضافت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء تم فحص ( 16922) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 946761 ).