العراق يسجل 2726 اصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة خلال يوم واحد

(المستقلة)…أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 9 آب 2020 ، مضيفة انها سجلت 2726 اصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة خلال يوم واحد .

وقالت في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انها “فحصت ( 18003) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1145386 )”.

وأاضفت انها “سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2271) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي” :

بغداد / الرصافة 338

بغداد / الكرخ 490

مدينة الطب 73

النجف الأشرف 62

السليمانية 35

أربيل 86

دهوك 20

كربلاء 247

كركوك 46

ديالى 64

واسط 208

البصرة 132

ميسان 77

بابل 151

الديوانية 85

ذي قار 65

الأنبار 25

نينوى 67

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2726 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 287

بغداد الكرخ 207

مدينة الطب 56

النجف 137

السليمانية 97

أربيل 285

دهوك 160

كربلاء 239

كركوك 150

ديالى 65

واسط 106

البصرة 243

ميسان 147

بابل 124

الديوانية 78

ذي قار 86

الأنبار 57

المثنى 88

نينوى 93

صلاح الدين 21

– الوفيات 82 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 6

النجف 4

السليمانية 7

أربيل 10

كربلاء 4

كركوك 7

ديالى 1

واسط 2

البصرة 9

بابل 9

الديوانية 3

ذي قار 3

المثنى 2

نينوى 4

مجموع الشفاء : 107775 ( نسبة الشفاء 71,8 %)

مجموع الأصابات : 150115

الراقدين الكلي: 36948

الراقدين في العناية المركزة: 551

مجموع الوفيات: 5392 ….(النهاية)