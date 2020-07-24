العراق يسجل 2485 اصابة جديدة بكورونا و 90 حالة وفاة خلال يوم واحد
(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة .
واضافت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم انه تم فحص ( 18234) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 879399 ).
واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1863) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 212
بغداد / الكرخ 300
مدينة الطب 102
النجف الأشرف 120
السليمانية 38
أربيل 114
دهوك 7
كربلاء 124
كركوك 102
ديالى 85
واسط 228
البصرة 117
ميسان 73
بابل 80
الديوانية 72
ذي قار 50
الأنبار 12
نينوى 22
صلاح الدين 5
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2485 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 382
بغداد الكرخ 375
مدينة الطب 69
النجف 125
السليمانية 141
أربيل 101
دهوك 3
كربلاء 187
كركوك 137
ديالى 88
واسط 105
البصرة 258
ميسان 60
بابل 140
الديوانية 71
ذي قار 64
الأنبار 15
المثنى 36
نينوى 28
صلاح الدين 100
– الوفيات 90 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 14
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 5
النجف 1
السليمانية 10
أربيل 1
كربلاء 9
كركوك 5
ديالى 1
واسط 6
البصرة 8
ميسان 4
بابل 2
الديوانية 4
ذي قار 2
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 1
صلاح الدين 5
مجموع الشفاء : 71268 ( نسبة الشفاء 68 %)
مجموع الأصابات : 104711
الراقدين الكلي: 29231
الراقدين في العناية المركزة: 456
مجموع الوفيات: 4212
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