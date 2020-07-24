العراق يسجل 2485 اصابة جديدة بكورونا و 90 حالة وفاة خلال يوم واحد

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة .

واضافت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم انه تم فحص ( 18234) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 879399 ).

واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1863) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 212

بغداد / الكرخ 300

مدينة الطب 102

النجف الأشرف 120

السليمانية 38

أربيل 114

دهوك 7

كربلاء 124

كركوك 102

ديالى 85

واسط 228

البصرة 117

ميسان 73

بابل 80

الديوانية 72

ذي قار 50

الأنبار 12

نينوى 22

صلاح الدين 5

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2485 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 382

بغداد الكرخ 375

مدينة الطب 69

النجف 125

السليمانية 141

أربيل 101

دهوك 3

كربلاء 187

كركوك 137

ديالى 88

واسط 105

البصرة 258

ميسان 60

بابل 140

الديوانية 71

ذي قار 64

الأنبار 15

المثنى 36

نينوى 28

صلاح الدين 100

– الوفيات 90 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 14

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 5

النجف 1

السليمانية 10

أربيل 1

كربلاء 9

كركوك 5

ديالى 1

واسط 6

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 4

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 1

صلاح الدين 5

مجموع الشفاء : 71268 ( نسبة الشفاء 68 %)

مجموع الأصابات : 104711

الراقدين الكلي: 29231

الراقدين في العناية المركزة: 456

مجموع الوفيات: 4212