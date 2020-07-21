العراق يسجل 2466 اصابة جديد بكورونا و818 حالة وفاة خلال يوم واحد
(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء مسجلة 2466 اصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة ، و2114 حالة شفاء .
واضافت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء انه تم فحص ( 16280) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 825802 ).
واوضحت الوزارة انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2114) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 303
بغداد / الكرخ 376
مدينة الطب 130
النجف الأشرف 249
السليمانية 37
أربيل 61
دهوك 8
كربلاء 110
كركوك 122
ديالى 102
واسط 94
البصرة 98
ميسان 85
بابل 88
الديوانية 121
ذي قار 45
الأنبار 13
المثنى 25
نينوى 12
صلاح الدين 35
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2466 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 356
بغداد الكرخ 320
مدينة الطب 30
النجف 283
السليمانية 94
أربيل 162
دهوك 2
كربلاء 187
كركوك 129
ديالى 82
واسط 159
البصرة 134
ميسان 54
بابل 126
الديوانية 43
ذي قار 57
الأنبار 21
المثنى 104
نينوى 37
صلاح الدين 86
– الوفيات 81 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 3
النجف 3
السليمانية 5
أربيل 2
كربلاء 7
كركوك 7
ديالى 4
واسط 4
البصرة 10
ميسان 2
بابل 3
الديوانية 6
ذي قار 2
الأنبار 1
المثنى 2
نينوى 1
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 64950 ( نسبة الشفاء 66.8 %)
مجموع الأصابات : 97159
الراقدين الكلي: 28259
الراقدين في العناية المركزة: 428
مجموع الوفيات: 3950
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