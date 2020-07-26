العراق يسجل 2459 اصابة جديدة بكورونا والوفيات 78 خلال يوم واحد

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد ، مسجلة 2459 اصابة جديدة بفيروس كورونا زالوفيات لهذا اليوم 78 حالة وفاة كما سجلت 1900 حالة شفاء .

وقالت الوزارةو في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم فحص ( 17511) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 912698 )

واضافت انها سجلت هذا اليوم ( 1900) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 358 بغداد / الكرخ 289 مدينة الطب 104 النجف الأشرف 122 السليمانية 15 أربيل 113 دهوك 12 كربلاء 93 كركوك 103 ديالى 31 واسط 147 البصرة 90 ميسان 20 بابل 169 الديوانية 77 ذي قار 70 الأنبار 12 نينوى 31 صلاح الدين 44

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2459 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 308 بغداد الكرخ 281 مدينة الطب 20 النجف 31 السليمانية 128 أربيل 76 دهوك 11 كربلاء 240 كركوك 102 ديالى 109 واسط 138 البصرة 390 ميسان 79 بابل 198 الديوانية 96 ذي قار 96 الأنبار 17 المثنى 87 نينوى 41 صلاح الدين 11

– الوفيات 78 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 11 بغداد الكرخ 8 مدينة الطب 6 النجف 1 السليمانية 7 أربيل 3 كربلاء 4 كركوك 5 ديالى 3 واسط 1 البصرة 4 ميسان 2 بابل 5 الديوانية 2 ذي قار 5 الأنبار 1 المثنى 2 نينوى 2 صلاح الدين 6