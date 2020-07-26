العراق يسجل 2459 اصابة جديدة بكورونا والوفيات 78 خلال يوم واحد
(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد ، مسجلة 2459 اصابة جديدة بفيروس كورونا زالوفيات لهذا اليوم 78 حالة وفاة كما سجلت 1900 حالة شفاء .
وقالت الوزارةو في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم فحص ( 17511) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 912698 )
واضافت انها سجلت هذا اليوم ( 1900) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 358
بغداد / الكرخ 289
مدينة الطب 104
النجف الأشرف 122
السليمانية 15
أربيل 113
دهوك 12
كربلاء 93
كركوك 103
ديالى 31
واسط 147
البصرة 90
ميسان 20
بابل 169
الديوانية 77
ذي قار 70
الأنبار 12
نينوى 31
صلاح الدين 44
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2459 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 308
بغداد الكرخ 281
مدينة الطب 20
النجف 31
السليمانية 128
أربيل 76
دهوك 11
كربلاء 240
كركوك 102
ديالى 109
واسط 138
البصرة 390
ميسان 79
بابل 198
الديوانية 96
ذي قار 96
الأنبار 17
المثنى 87
نينوى 41
صلاح الدين 11
– الوفيات 78 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 11
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 6
النجف 1
السليمانية 7
أربيل 3
كربلاء 4
كركوك 5
ديالى 3
واسط 1
البصرة 4
ميسان 2
بابل 5
الديوانية 2
ذي قار 5
الأنبار 1
المثنى 2
نينوى 2
صلاح الدين 6
مجموع الشفاء : 75217 ( نسبة الشفاء 68.4%)
مجموع الأصابات : 110032
الراقدين الكلي: 30453
الراقدين في العناية المركزة: 433
مجموع الوفيات: 4362
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