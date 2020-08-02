العراق يسجل 2447 اصابة جديدة بكرونا و 63 وفاة ثالث يوم العيد
(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الاحد المصادف 2 آب 2020 ، فيما سجلت 2447 اصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة فيما سجلت 2611 حالة شفاء في ثالث ايام عيد الاظحى المبارك .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم فحص ( 14399) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1029159) .
واضافت انها سجلت هذا اليوم ( 2611) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 617
بغداد / الكرخ 384
مدينة الطب 117
النجف الأشرف 87
السليمانية 7
أربيل 82
دهوك 5
كربلاء 126
كركوك 212
ديالى 162
واسط 72
البصرة 151
ميسان 58
بابل 163
الديوانية 34
ذي قار 50
الأنبار 18
المثنى 215
نينوى 20
صلاح الدين 31
– الأصابات الجديدة : 2447 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 222
بغداد الكرخ 220
مدينة الطب 47
النجف 56
السليمانية 26
أربيل 202
دهوك 49
كربلاء 294
كركوك 102
ديالى 108
واسط 84
البصرة 472
ميسان 55
بابل 211
الديوانية 5
ذي قار 41
الأنبار 28
المثنى 19
نينوى 175
صلاح الدين 31
– الوفيات 63 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 7
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب. 3
النجف 3
السليمانية 3
أربيل 7
كربلاء 5
كركوك 4
ديالى 1
البصرة 7
بابل 7
الديوانية 2
ذي قار 2
المثنى 3
نينوى 2
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 91886 ( نسبة الشفاء 71%)
مجموع الأصابات : 129151
الراقدين الكلي: 32397
الراقدين في العناية المركزة: 498
مجموع الوفيات: 4868
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