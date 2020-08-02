العراق يسجل 2447 اصابة جديدة بكرونا و 63 وفاة ثالث يوم العيد

(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الاحد المصادف 2 آب 2020 ، فيما سجلت 2447 اصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة فيما سجلت 2611 حالة شفاء في ثالث ايام عيد الاظحى المبارك .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه تم فحص ( 14399) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1029159) .

واضافت انها سجلت هذا اليوم ( 2611) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 617

بغداد / الكرخ 384

مدينة الطب 117

النجف الأشرف 87

السليمانية 7

أربيل 82

دهوك 5

كربلاء 126

كركوك 212

ديالى 162

واسط 72

البصرة 151

ميسان 58

بابل 163

الديوانية 34

ذي قار 50

الأنبار 18

المثنى 215

نينوى 20

صلاح الدين 31

– الأصابات الجديدة : 2447 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 222

بغداد الكرخ 220

مدينة الطب 47

النجف 56

السليمانية 26

أربيل 202

دهوك 49

كربلاء 294

كركوك 102

ديالى 108

واسط 84

البصرة 472

ميسان 55

بابل 211

الديوانية 5

ذي قار 41

الأنبار 28

المثنى 19

نينوى 175

صلاح الدين 31

– الوفيات 63 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 7

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب. 3

النجف 3

السليمانية 3

أربيل 7

كربلاء 5

كركوك 4

ديالى 1

البصرة 7

بابل 7

الديوانية 2

ذي قار 2

المثنى 3

نينوى 2

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 91886 ( نسبة الشفاء 71%)

مجموع الأصابات : 129151

الراقدين الكلي: 32397

الراقدين في العناية المركزة: 498

مجموع الوفيات: 4868