العراق يسجل 2361 اصابة جديدة بكورونا و 80 حالة وفاة خلال يوم واحد
(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 23 تموز 2020 ، مسجلة خلال اليوم الخميس 2361 اصابة جديدة بكورونا و 80 حالة وفاة .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص ( 16947) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 861165 ) .
وأضافت انها سجلت هذا اليوم ( 2258) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 305
بغداد / الكرخ 318
مدينة الطب 128
النجف الأشرف 119
السليمانية 39
أربيل 96
دهوك 8
كربلاء 90
كركوك 126
ديالى 75
واسط 193
البصرة 237
ميسان 86
بابل 184
الديوانية 55
ذي قار 76
الأنبار 4
المثنى 71
نينوى 20
صلاح الدين 28
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2361 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 465
بغداد الكرخ 376
مدينة الطب 61
النجف 67
السليمانية 130
أربيل 69
دهوك 11
كربلاء 176
كركوك 132
ديالى 33
واسط 158
البصرة 192
ميسان 54
بابل 154
الديوانية 92
ذي قار 43
الأنبار 17
المثنى 72
نينوى 28
صلاح الدين 31
– الوفيات 80 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 12
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 8
أربيل 4
كربلاء 9
كركوك 5
واسط 2
البصرة 5
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 8
ذي قار 3
الأنبار 1
المثنى 2
نينوى 4
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 69405 ( نسبة الشفاء 68%)
مجموع الأصابات : 102226
الراقدين الكلي: 28699
الراقدين في العناية المركزة: 375
مجموع الوفيات: 4122
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