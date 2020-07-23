العراق يسجل 2361 اصابة جديدة بكورونا و 80 حالة وفاة خلال يوم واحد

(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 23 تموز 2020 ، مسجلة خلال اليوم الخميس 2361 اصابة جديدة بكورونا و 80 حالة وفاة .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص ( 16947) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 861165 ) .

وأضافت انها سجلت هذا اليوم ( 2258) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 305 بغداد / الكرخ 318 مدينة الطب 128 النجف الأشرف 119 السليمانية 39 أربيل 96 دهوك 8 كربلاء 90 كركوك 126 ديالى 75 واسط 193 البصرة 237 ميسان 86 بابل 184 الديوانية 55 ذي قار 76 الأنبار 4 المثنى 71 نينوى 20 صلاح الدين 28

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2361 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 465 بغداد الكرخ 376 مدينة الطب 61 النجف 67 السليمانية 130 أربيل 69 دهوك 11 كربلاء 176 كركوك 132 ديالى 33 واسط 158 البصرة 192 ميسان 54 بابل 154 الديوانية 92 ذي قار 43 الأنبار 17 المثنى 72 نينوى 28 صلاح الدين 31

– الوفيات 80 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 12 بغداد الكرخ 8 مدينة الطب 2 النجف 1 السليمانية 8 أربيل 4 كربلاء 9 كركوك 5 واسط 2 البصرة 5 ميسان 2 بابل 2 الديوانية 8 ذي قار 3 الأنبار 1 المثنى 2 نينوى 4 صلاح الدين 2