العراق يسجل 23 حالة وفاة و1268 اصابة جديدة بكرونا .. رقم قياسي جديد

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، مسجلة 1268 اصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة خلال 24 ساعة .

واضافت الوزارة في بيان لها وتلقته ( المستقلة)… اليوم الاحد انه تم فحص (٨٦٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٠٣٠٥٣).

واضافت انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٥

بغداد/ الكرخ: ٢٤٣

مدينة الطب: ٩٧

النجف: ٢٨

البصرة: ١٢١

السليمانية: ٩١

اربيل: ٣٩

دهوك: ٣

كربلاء: ٢٨

واسط: ٩٧

كركوك: ٣

ديالى: ١

بابل: ٤٣

ميسان: ٣٩

الديوانية: ٤٠

ذي قار: ٦٨

المثنى: ١٢

صلاح الدين: ٢٥

الانبار: ٢٢

نينوى: ٣

– الشفاء: ٢٨٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٨٩

بغداد/ الكرخ: ٤٠

مدينة الطب: ٨

النجف: ٢

البصرة: ١٥

كربلاء: ١

ديالى: ١

واسط: ٢

نينوى: ٢٠

ميسان: ٤

– الوفيات : ٢٨ حالة

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ٥

مدينة الطب: ٢

النجف: ١

السليمانية: ٥

كركوك: ١

واسط: ١

الديوانية: ١

البصرة: ١

ميسان: ١

بابل: ١

مجموع الإصابات : ١٢٣٦٦

مجموع حالات الشفاء: ٥١٨٦

الراقدين الكلي: ٦٨٣٤

الراقدين في العناية المركزة: ٦٩

مجموع الوفيات: ٣٤٦