العراق يسجل 22 حالة وفاة و 787 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، مسجلة في مختبراتها 787 اصابة جديدة و22 حالة وفاة بهذا الفيروس .

وقال بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء انه تم فحص (١٠٧١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٢٢٦٩١).

واضافت انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١١٨

بغداد/ الكرخ: ٦٧

مدينة الطب: ٧٣

النجف: ٨٧

البصرة: ٦٢

السليمانية: ٩٣

اربيل: ٤٤

دهوك: ١

كربلاء: ٢٥

واسط: ١٣

كركوك: ٧

ديالى: ٢٦

بابل: ٥٢

ميسان: ٢٣

الديوانية: ٣٤

ذي قار: ٣٢

المثنى: ٣

صلاح الدين: ١٥

الأنبار: ١٢

– الشفاء: ٢٥٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٦٣

بغداد/ الكرخ: ٤٩

مدينة الطب: ٢٨

النجف: ٤

البصرة: ١١

السليمانية: ٤٩

اربيل: ١٠

دهوك: ٥

كربلاء: ٧

كركوك: ٣

الديوانية: ٤

ذي قار: ١٧

نينوى: ٤

ميسان: ٥

– الوفيات : ٢٢ حالة

بغداد/ الرصافة: ٥

بغداد/ الكرخ: ٩

مدينة الطب: ١

السليمانية: ٢

كربلاء: ٢

ديالى: ١

ميسان: ١

بابل: ١

مجموع الإصابات : ١٤٢٦٨

مجموع حالات الشفاء: ٥٨٣١

الراقدين الكلي: ٨٠٤٥

الراقدين في العناية المركزة: ٧٠

مجموع الوفيات: ٣٩٢