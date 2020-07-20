العراق يسجل 2163 اصابة جديدة بكورونا 88 حالة وفاة و2308 حالة شفاء

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة الوبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الأثنين ، مسجلة 2163 اصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات 88 حالة و2308 حالة شفاء .

– واضافت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين انه تم فحص ( 16498) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 809522 )

واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2308) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 542 بغداد / الكرخ 310 مدينة الطب 125 النجف الأشرف 126 السليمانية 60 أربيل 63 دهوك 10 كربلاء 86 كركوك 61 ديالى 85 واسط 96 البصرة 109 ميسان 64 بابل 87 الديوانية 119 ذي قار 50 الأنبار 7 المثنى 140 نينوى 22 صلاح الدين 146

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2163 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 331 بغداد الكرخ 414 مدينة الطب 16 النجف 177 السليمانية 117 أربيل 124 دهوك 15 كربلاء 171 كركوك 106 ديالى 65 واسط 44 البصرة 164 ميسان 53 بابل 102 الديوانية 88 ذي قار 37 الأنبار 21 المثنى 78 نينوى 31 صلاح الدين 9

الوفيات 88 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 11 بغداد الكرخ 9 مدينة الطب 4 النجف 4 السليمانية 6 أربيل 4 كربلاء 5 كركوك 11 ديالى 1 واسط 2 البصرة 13 ميسان 3 بابل 4 ذي قار 7 المثنى 1 نينوى 1 صلاح الدين 2