العراق يسجل 21 حالة وفاة و781 اصابة اكبر حصيلة يومية بكورونا

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الاربعاء انه تم فحص (٨٥٨٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٦٠٢٩٩).

واضافت انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٨١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٢

بغداد/ الكرخ: ١٠٩

مدينة الطب: ٦٦

النجف: ١٩

البصرة: ٤١

السليمانية: ٤٦

اربيل: ٦

دهوك: ٥٢

كربلاء: ١١

كركوك: ٣٥

ديالى: ٨

بابل: ٣٣

ميسان: ٣٥

الديوانية: ٧

ذي قار: ٢٨

المثنى: ١٨

الانبار: ٥

– الشفاء: ٥٨٧ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٠

بغداد/ الكرخ: ٢١٩

مدينة الطب: ٢٥

النجف: ٦

البصرة: ٧

السليمانية: ١٢

دهوك: ٢

ديالى: ٢

كربلاء: ١٣

ميسان: ٢

بابل: ٢

ذي قار: ٣٣

الديوانية: ٤

– الوفيات : ٢١ حالة

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ١

السليمانية: ٥

اربيل: ٢

بابل: ١

البصرة: ١

ميسان: ١

المثنى: ١

مجموع الإصابات : ٨١٦٨

مجموع حالات الشفاء: ٤٠٩٥

الراقدين الكلي: ٣٨١٧

الراقدين في العناية المركزة: ٤٦

مجموع الوفيات: ٢٥٦