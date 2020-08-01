العراق يسجل 2095 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة خلال يوم واحد
(المسقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 1 آب 2020 ، فيما سجلت 2095 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة خلال يوم واحد
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وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( 13791) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1014760 ) .
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واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1841) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 302
بغداد / الكرخ 308
مدينة الطب 100
النجف الأشرف 201
السليمانية 6
أربيل 93
دهوك 10
كربلاء 101
كركوك 91
ديالى 43
واسط 40
البصرة 194
ميسان 37
بابل 114
الديوانية 83
ذي قار 40
الأنبار 27
نينوى 28
صلاح الدين 23
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2095 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 214
بغداد الكرخ 168
مدينة الطب 40
النجف 67
السليمانية 27
أربيل 195
دهوك 21
كربلاء 264
كركوك 45
ديالى 138
واسط 143
البصرة 295
ميسان 34
بابل 111
الديوانية 94
ذي قار 24
الأنبار 53
المثنى 62
نينوى 1
صلاح الدين 99
– الوفيات 64 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 3
النجف 2
السليمانية 9
أربيل 4
كربلاء 3
كركوك 3
ديالى 1
واسط 2
البصرة 5
بابل 13
الديوانية 3
ذي قار 3
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 89275 ( نسبة الشفاء 70.5 %)
مجموع الأصابات : 126704
الراقدين الكلي: 32624
الراقدين في العناية المركزة: 463
مجموع الوفيات: 4805
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