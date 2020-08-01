العراق يسجل 2095 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة خلال يوم واحد

(المسقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 1 آب 2020 ، فيما سجلت 2095 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة خلال يوم واحد

– وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( 13791) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1014760 ) .

– واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1841) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 302 بغداد / الكرخ 308 مدينة الطب 100 النجف الأشرف 201 السليمانية 6 أربيل 93 دهوك 10 كربلاء 101 كركوك 91 ديالى 43 واسط 40 البصرة 194 ميسان 37 بابل 114 الديوانية 83 ذي قار 40 الأنبار 27 نينوى 28 صلاح الدين 23

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2095 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 214 بغداد الكرخ 168 مدينة الطب 40 النجف 67 السليمانية 27 أربيل 195 دهوك 21 كربلاء 264 كركوك 45 ديالى 138 واسط 143 البصرة 295 ميسان 34 بابل 111 الديوانية 94 ذي قار 24 الأنبار 53 المثنى 62 نينوى 1 صلاح الدين 99

– الوفيات 64 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 9 بغداد الكرخ 3 النجف 2 السليمانية 9 أربيل 4 كربلاء 3 كركوك 3 ديالى 1 واسط 2 البصرة 5 بابل 13 الديوانية 3 ذي قار 3 المثنى 1 نينوى 2 صلاح الدين 1