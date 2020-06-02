العراق يسجل 20 حالة وفاة و 519 اصابة جديدة بكورونا.. اكبر حصيلة يومية

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 519 اصابة، وعشرين حالة وفاة، مقابل 233 حالة شفاء.

واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء انه تم فحص (١٣٤٦٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٥١٧١٤).

واضافت انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٥

بغداد/ الكرخ: ١٦٦

مدينة الطب: ٣٩

النجف: ٢١

البصرة: ٢٥

السليمانية: ٢٨

اربيل: ١

دهوك: ٦

كربلاء: ٣١

ديالى: ٥

بابل: ٩

ميسان: ٣٤

المثنى: ٨

نينوى: ١

– الشفاء: ٢٣٣حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠٤

بغداد/ الكرخ: ٥٢

مدينة الطب: ١٧

البصرة: ٤

ديالى: ٢

كربلاء: ١٧

ذي قار: ٣٤

نينوى: ٣

– الوفيات : ٢٠ حالة

بغداد/ الرصافة: ١٢

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ١

بابل: ٢

واسط: ٢

المثنى: ١

مجموع الإصابات : ٧٣٨٧

مجموع حالات الشفاء: ٣٥٠٨

الراقدين الكلي: ٣٦٤٤

الراقدين في العناية المركزة: ٤٦

مجموع الوفيات: ٢٣٥