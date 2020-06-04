العراق يسجل 15 حالة وفاة و672 اصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق مشيرة ان عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 672 وعدد الوفيات 15 حالة وفاة .

واضافت في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص (١١٩٦٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٧٢٢٥٩).

واوضحت انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٧٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣٣

بغداد/ الكرخ: ٦٠

مدينة الطب: ٧٠

النجف: ١٨

البصرة: ٢٨

السليمانية: ٥٧

اربيل: ٤

كربلاء: ٥٠

واسط: ٣١

كركوك: ١١

ديالى: ١٠

بابل: ١٨

ميسان: ٤٢

الديوانية: ٦

ذي قار: ١٢

المثنى: ١٩

الانبار: ١

صلاح الدين: ٢

– الشفاء: ٢٤٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١١٢

بغداد/ الكرخ: ٤٥

النجف: ٣

البصرة: ١٦

اربيل: ٢

دهوك: ٥

ديالى: ٣

كربلاء: ٣٢

كركوك: ٢

واسط: ١٠

ميسان: ١

الديوانية: ٢

المثنى: ٧

صلاح الدين: ٣

– الوفيات : ١٥ حالة

بغداد/ الرصافة: ٣

مدينة الطب: ٥

السليمانية: ٢

كربلاء: ١

البصرة: ١

ميسان: ١

واسط: ١

ديالى: ١

مجموع الإصابات : ٨٨٤٠

مجموع حالات الشفاء: ٤٣٣٨

الراقدين الكلي: ٤٢٣١

الراقدين في العناية المركزة: ٥٠

مجموع الوفيات 271