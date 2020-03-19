العراق يسجل 15 حالة جديدة بكورونا لترتفع عدد الإصابات إلى 192

( المستقلة)…أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 192.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)…. اليوم الخميس أنه “تم اجراء ٦١ فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥”.

وأوضحت أن الإصابات توزعت كالتالي: ٤ حالة في الرصافة، ٥ حالة في النجف، ٣ حالة في بابل، حالة واحدة في ذي قار، حالة واحدة في البصرة، حالة واحدة في كربلاء، إضافة إلى حالة وفاة في ذي قار.

وتابع البيان أن مجموع الإصابات ارتفع إلى ١٩٢، والوفيات الكلي إلى ١٣.( النهاية)