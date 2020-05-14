العراق يسجل 111 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة 70 منها في بغداد

( المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وذكر بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص (٣٩٣٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٠٥٧٣).

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٥٧

بغداد/ الكرخ: ٧

مدينة الطب: ٦

البصرة: ٣٣

واسط: ١

ميسان: ٥

نينوى: ١

السليمانية: ١

الشفاء: ٦٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد / الكرخ: ١٠

مدينة الطب: ٨

البصرة: ١٤

كربلاء: ٤

كركوك: ٣

المثنى: ٦

ذي قار: ٢

الوفيات : لا يوجد

مجموع الإصابات : ٣١٤٣

مجموع الوفيات: ١١٥

مجموع حالات الشفاء: ٢٠٢٨

الراقدين الكلي: ١٠٠٠