العراق يسجل 106 وفيات و2334 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

(المستقلة)… سجلت وزارة الصحة والبيئة  2334 إصابة جديدة و1477 حالة وشفاء و106 حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت  إنه ” تم فحص (9516 ) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (589377 )

واضافت “سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2334) إصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   357

بغداد / الكرخ     393

مدينة الطب        44

النجف الأشرف    247

السليمانية          143   

أربيل                39 

دهوك                                 

كربلاء            114 

كركوك              61

ديالى                28

واسط                221  

بابل                78              

البصرة             110

ميسان              105 

الديوانية             127 

ذي قار             132  

الأنبار               7 

صلاح الدين       98

المثنى                25 

واشارت الى أن “حالات الشفاء بلغت 1477  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   339  

بغداد الكرخ     418        

النجف          64  

السليمانية      47           

أربيل           41                 

كركوك      27

كربلاء        35  

ديالى          37  

البصرة       46

ميسان        53   

بابل           20  

ذي قار        182

الديوانية      112

المثنى          24    

نينوى         32 

وتابعت أن “الوفيات كانت 106 حالات  وكما يلي :

بغداد الرصافة   14  

بغداد الكرخ     11

مدينة الطب       5

النجف            4

السليمانية       8                       

كربلاء          2

كركوك          

ديالى             

واسط          4 

البصرة        10 

ميسان         3

بابل           1 

الديوانية       7 

ذي قار        22   

المثنى        1 

صلاح الدين        

وبذلك يكون مجموع الإصابات 58354، ومجموع حالات الشفاء 31077، والراقدين الكلي:   24909  ، والراقدين في العناية المركزة:  333، ومجموع الوفيات 2368. (النهاية)

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