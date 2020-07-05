العراق يسجل 105 وفاة و 2125 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاحد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، فيما سجلت 105 حالىة وفاة و2125 اصابة جديد فيروس كورونا خلال 24 ساعة .
وقالت الوزارة في بيان لهخا تلقته (المستقلة) اليوم انه تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (601088 )
واضافت الوزارة انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2125) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 294
بغداد / الكرخ 158
مدينة الطب 9
النجف الأشرف 159
السليمانية 176
أربيل 25
دهوك 3
كربلاء 146
كركوك 41
ديالى 65
واسط 86
البصرة 137
ميسان 100
بابل 47
الديوانية 159
ذي قار 357
الأنبار 16
نينوى 16
صلاح الدين 91
المثنى 40
– الشفاء: 1940 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 283
بغداد الكرخ 370
مدينة الطب 16
النجف 81
السليمانية 225
أربيل 32
دهوك 11
كركوك 32
كربلاء 101
ديالى 35
واسط 190
البصرة 50
ميسان 104
بابل 99
ذي قار 170
الأنبار 5
الديوانية 130
نينوى 6
– الوفيات 105 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 6
النجف 3
السليمانية 9
كربلاء 1
كركوك 4
ديالى 2
واسط 6
البصرة 11
ميسان 4
بابل 3
الديوانية 6
ذي قار 15
الأنبار 2
صلاح الدين 3
مجموع الأصابات : 60479
مجموع حالات الشفاء : 33017
الراقدين الكلي: 24989
الراقدين في العناية المركزة: 306
مجموع الوفيات: 2473 …(النهاية)
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