العراق يسجل 105 وفاة و 2125 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاحد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، فيما سجلت 105 حالىة وفاة و2125 اصابة جديد فيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقالت الوزارة في بيان لهخا تلقته (المستقلة) اليوم انه تم فحص (11711 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (601088 )

واضافت الوزارة انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2125) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 294 بغداد / الكرخ 158 مدينة الطب 9 النجف الأشرف 159 السليمانية 176 أربيل 25 دهوك 3 كربلاء 146 كركوك 41 ديالى 65 واسط 86 البصرة 137 ميسان 100 بابل 47 الديوانية 159 ذي قار 357 الأنبار 16 نينوى 16 صلاح الدين 91 المثنى 40

– الشفاء: 1940 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 283 بغداد الكرخ 370 مدينة الطب 16 النجف 81 السليمانية 225 أربيل 32 دهوك 11 كركوك 32 كربلاء 101 ديالى 35 واسط 190 البصرة 50 ميسان 104 بابل 99 ذي قار 170 الأنبار 5 الديوانية 130 نينوى 6

– الوفيات 105 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 21 بغداد الكرخ 9 مدينة الطب 6 النجف 3 السليمانية 9 كربلاء 1 كركوك 4 ديالى 2 واسط 6 البصرة 11 ميسان 4 بابل 3 الديوانية 6 ذي قار 15 الأنبار 2 صلاح الدين 3